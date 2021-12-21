Сума "поборів" становила до 10 тис. доларів з кожного бізнесмена за місяць.

Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала масштабну схему вимагання грошей з оптових експортерів вітчизняної продукції до країн Євросоюзу.

Як повідомляє прес-центр СБУ, оборудку організував один з керівників регіональних митниць в Кіровоградській та Івано-Франківській областях. За інформацією джерел "Української правди", мова йде про начальника Івано-Франківської митниці Святослава Пересунька.

СБУ зазначає, що для реалізації протиправного механізму чоловік створив міжрегіональну злочинну групу.

"Зловмисники обклали "даниною" українських підприємців. За гроші вони обіцяли не створювати їм штучних перешкод під час митного оформлення товарів. За попередніми даними, сума "поборів" становила до 10 тис. доларів з кожного бізнесмена за місяць", - йдеться в повідомленні.

Серед потерпілих - представники агропідприємств та виробники вітчизняної продовольчої продукції.

Читайте такожВ Україну намагалися ввезти 24 тонни добрива, яке можуть використовувати при терактахВстановлено, що до незаконної діяльності чиновник залучив свого помічника і кількох посередників для передачі неправомірної вигоди. Під час слідчо-оперативних дій правоохоронці затримали одного зі зловмисників на одержанні чергової суми грошей від підприємців.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення організатору оборудки та іншим її учасникам про підозру у вчиненні злочину.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності винних осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві СБУ знешкодила осередок "ІДІЛ". А на Житомирщині викрила розкрадання комплектуючих до ЗРК на десятки мільйонів гривень.

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