Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба попередив жителів про тривалу відсутність електроенергії через ворожі атаки.
Про це він написав у своєму Telegram.
"Жителі Київщини! Через масовані обстріли в області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилася частина Київського регіону. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Також в регіоні вводяться екстрені відключення електроенергії! Підготуйтесь до тривалої відсутності електрики", - зазначив він.
Кулеба також закликав всіх тих, кого не зачепить відключення світла, економно використовувати електроенергію.
"Усіх, до кого не застосовуються відключення світла, закликаю економно використовувати електроенергію", - звернувся він.
Кулеба повідомив, що за попередньою інформацією, внаслідок ворожих атак по області є один потерпілий. Наразі інформація уточнюється. Також є руйнування приватних будівель.
Також було повідомлено, що ранкові удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання столиці і в окремих районах міста вже є перебої.
Ракетні обстріли Київщини: що відомо
Вранці в одній із громад Київщини були зафіксовані ракетні прильоти від російських окупантів. Внаслідок ракетного обстрілу окупантів є руйнування та постраждалі.
У результаті ударів російських терористів по об’єктах критичної інфраструктури Києва частина столиці знеструмлена.
Через масовані російські ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури України у ДТЕК попереджають про аварійні відключення електроенергії.