Всіх тих, кого не зачепить відключення світла, просять економно використовувати електроенергію.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба попередив жителів про тривалу відсутність електроенергії через ворожі атаки.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Жителі Київщини! Через масовані обстріли в області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилася частина Київського регіону. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Також в регіоні вводяться екстрені відключення електроенергії! Підготуйтесь до тривалої відсутності електрики", - зазначив він.

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Кулеба також закликав всіх тих, кого не зачепить відключення світла, економно використовувати електроенергію.

"Усіх, до кого не застосовуються відключення світла, закликаю економно використовувати електроенергію", - звернувся він.

Кулеба повідомив, що за попередньою інформацією, внаслідок ворожих атак по області є один потерпілий. Наразі інформація уточнюється. Також є руйнування приватних будівель.

Також було повідомлено, що ранкові удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання столиці і в окремих районах міста вже є перебої.

Ракетні обстріли Київщини: що відомо

Вранці в одній із громад Київщини були зафіксовані ракетні прильоти від російських окупантів. Внаслідок ракетного обстрілу окупантів є руйнування та постраждалі.

У результаті ударів російських терористів по об’єктах критичної інфраструктури Києва частина столиці знеструмлена.

Через масовані російські ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури України у ДТЕК попереджають про аварійні відключення електроенергії.