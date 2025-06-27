Умєров відповів, чи знизять в Україні мобілізаційний вік

Каже, що наразі жодних змін не планується.

Питання зниження мобілізаційного віку не розглядається. Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров в розмові з журналістами.

Він нагадав, що молоді люди до 14 років можуть укласти контракт.

"Контракт 18-24 – це добровільна програма. Будь-яке рішення щодо віку ухвалюється винятково на політичному рівні, і наразі жодних змін не планується", - підкреслив Умєров.

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Мобілізація 18-24 - останні новини

Як повідомляв УНІАН, заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса зазначав, що "Контракт 18-24" може бути розширено спеціальностями, які пов’язані з дронами.

За його словами, 80% уражень ворожої техніки та особового складу противника - це заслуга розрахунків безпілотних літальних апаратів.

Паліса додав, що можна довго сперечатися про роль танків у сучасній війні чи способах застосування артилерії, але "заперечувати важливість безпілотників - неможливо".

У лютому Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" - добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

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