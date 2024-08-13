Відстрочка надається не більш як на строк проведення мобілізації, тобто, на 90 днів.

Особи з інвалідністю мають йти до ТЦК як за оформленням відстрочки, так і за її продовженням.

Як пояснили у Мінобоони у відповід на запит "Судово-юридичної газети", цифрова команда поки що не реалізувала виконання норми закону про Реєстр військовозобов'язаних, яка передбачає автоматичне надання та оформлення відстрочки.

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабміну №560 відстрочка надається не більш як на строк проведення мобілізації, тобто, на 90 днів.

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"Відповідно до пункту 60 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабміну від 16.05.2024 № 560 відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений указом президента України. У разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов’язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, крім підстав, зазначених у пункті 2 частини першої, пунктах 3, 4, 5 ч.3. ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", здійснюється за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У разі неможливості провести перевірку у військовозобов’язаного підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє про необхідність надання відповідних підтвердних документів" - пояснили у Міноборони.

У Міноборони зазначили, що відстрочка від призову може оформлятися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов’язаний має право на відстрочку з підстав, визначених статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів.

У разі неможливості провести перевірку у військовозобов’язаного підстав для відстрочки від призову ТЦК та СП повідомляє про необхідність надання відповідних підтвердних документів.

Відстрочка від мобілізації

З 1 липня змінилися правила, за якими військовозобов'язаним чоловікам надається відстрочка від мобілізації. Разом із правилами за законопроєктом №10449, який дає термін до 16 липня 2024 року оновити свої дані, зміни торкнулися і цього пункту.

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