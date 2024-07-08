Якщо особа не поспішає добровільно сплатити штраф - це може загрожувати арештом коштів на рахунках боржника, подальшим списанням коштів з цих рахунків, а також арештом майна.

У Міністерстві юстиції України повідомили, як дізнатись про відкриття провадження в разі отримання штрафу від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це йдеться у роз'ясненні Мін'юсту.

Зокрема, якщо особа отримала штраф від ТЦК і стосовно неї відкрито виконавче провадження - вона побачить про себе інформацію у Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП).

"Якщо ТЦК наклав своєю постановою штраф на особу, яка ухиляється від військового обліку, і ця особа не поспішає добровільно його сплатити, це може загрожувати арештом коштів на рахунках боржника, подальшим списанням коштів з цих рахунків, а також арештом майна з метою його подальшої реалізації", - наголошується у повідомленні. Відео дня

При цьому, особа може дізнатися чи відкриті відносно неї виконавчі провадження безпосередньо через АСВП, не відвідуючи при цьому відповідний орган державної виконавчої служби.

У цьому зв'язку сказано, що пошук в Автоматизованій системі виконавчого провадження можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям.

"Автоматизована система виконавчого провадження — це комп’ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що вільний та безоплатний доступ до інформації автоматизованої системи виконавчого провадження забезпечує Міністерство юстиції України у мережі на своєму офіційному вебсайті за допомогою індивідуального ідентифікатора доступу. Також інформація містить відомості і про час її розміщення.

Пошук інформації через вебсайт здійснюється за такими параметрами:

прізвище, ім’я, по батькові;

число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи;

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника та стягувача;

номер виконавчого провадження.

Як повідомляв УНІАН, відомо, що 18 травня 2024 року в Україні набув чинності законопроєкт № 10449, згідно з яким усі чоловіки у віці від 18 до 60 років зобов'язані оновити свої дані в ТЦК.

УНІАН з'ясував, кого можуть покарати в липні і які штрафи за новим законом про мобілізацію будуть для тих, хто не послухався.

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