Вартість "послуг" для ухилянтів становила від 3 до 6 тисяч доларів.

Служба безпеки України викрила ще три схеми ухилення від мобілізації в умовах війни та 5 організаторів таких схем.

Як повідомляє прес-центр СБУ, дві схеми виїзду громадянам за межі України викрито в Києві. Першу організував голова військово-лікарської комісії одного із районів столиці.

"За гроші він безпідставно оформляв своїм "клієнтам" документи про зняття з військового обліку за станом здоров’я", - сказано у повідомленні.

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Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Крім того, іншу схему налагодив керівник однієї із псевдоблагодійних організацій, який пропонував громадянам виїхати за межі України як водії гуманітарних перевезень.

У Закарпатській області затримано місцевого адвоката і власницю готелю, яка сама підшукувала "кандидатів" на втечу за кордон. Зловмисники намагались приховано переправити військовозобов’язаних до ЄС поза контрольно-пропускними пунктами.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Загалом в результаті слідчо-оперативних заходів повідомлено про підозру п'ятьом організаторам оборудок.

"Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі підроблених документів та шляхом нелегального перетину кордону. Вартість "послуг" становила від 3 до 6 тис. дол. Сума залежала від терміновості "вирішення питання", - йдеться у повідомленні.

Втеча ухилянтів з України - останні новини

В лютому український парламент продовжив на 3 місяці дію воєнного стану та мобілізацію. Відтак військовозобов'язаним чоловікам виїзд за кордон заборонений, щоправда, із винятками.

На українському кордоні регулярно фіксують спроби оминути заборону та виїхати з країни нелегально або під фейковим приводом. Раніше цього тижня на Закарпатті виявили схему незаконного переправлення через кордон – клієнтів доставляли якнайближче до кордону автівкою "швидкої" і давали вказівки щодо його перетину.

Напередодні на кордоні з Румунією прикордонники затримали 8 чоловіків, намагалися дістатися сусідньої країни через річку, використовуючи гідрокостюми та автомобільні камери.

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