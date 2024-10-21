За словами Чернєва, після ухвалення закону про мобілізацію темпи набору людей в ЗСУ зберігаються.

Кількість мобілізованих українців має зростати. Таку думку в коментарі Liga.net висловив заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Він зазначив, що темпи мобілізації до Збройних сил України наразі зберігаються, при цьому у серпні-жовтні російські окупанти суттєво активізували наступальні дії, протистояння яким потребує додаткових зусиль з боку України.

"Тобто цифри мобілізації мають зростати", – вважає парламентарій.

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Чернєв також прокоментував рейди працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і правоохоронців. За його словами, причиною цього також є посилення наступальних дій ворога:

"На зараз у мене немає точних цифр, наскільки збільшилась кількість мобілізованих завдяки таким заходам".

Мобілізація в Україні - останні новини

Українців до 25 років не хочуть мобілізувати через їхню нерозсудливість. Про це в інтерв'ю Spiegel сказала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова.

За її словами, втрати будуть більшими, якщо відправити на передову занадто молодих людей. При цьому з точки зору демографії найрозумніше мобілізувати чоловіків тільки віком від 30 років.

Також УНІАН повідомляв, що 20 жовтня в Україні було тимчасово призупинено бронювання через "Дію".

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