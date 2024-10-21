Експерт вважає, що мобілізувати чоловіків тільки віком від 30 років буде розумно з погляду на демографію.

Війна негативно вплинула на багато аспектів життя в Україні, зокрема й на демографію країни, через що чоловіків до 25 років не призивають в армію. Директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова в інтерв'ю Spiegel пояснила, з чим ще пов'язане таке рішення.

Уряд України зіткнувся з дилемою: з одного боку, необхідно мобілізувати якомога більше осіб для захисту країни, а з іншого - чисельність молодих чоловіків зараз рекордно низька за всю історію держави.

У Лібанової запитали, наскільки розумно відмовитися призивати чоловіків віком до 25 років. Демограф відповіла, що на це є причини.

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За словами Лібанової, головною причиною відмови від мобілізації чоловіків віком до 25 років є не демографія. Вона зазначила, що молоді люди віком від 18 до 20 років є більш нерозважливими, ніж старші чоловіки:

"Я вважаю, що втрати будуть більшими, якщо ви відправите на передову занадто молодих людей. З точки зору демографії, найрозумніше мобілізувати чоловіків тільки віком від 30 років".

Демограф наголосила, що найчастіше дітей народжують люди віком від 25 до 29 років. Проте підвищення мінімального віку для мобілізації неможливе з воєнних та економічних причин.

Мобілізація в Україні - інші новини

9 жовтня Верховна Рада України проголосувала за закон, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. "За" проголосували 311 народних депутатів.

Командир 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ полковник Олег Апостол вважає, що Україні потрібно вирішувати проблеми з мобілізацією, інакше російські війська можуть захопити українську землю по лінії Дніпра.

У застосунку "Дія" з 20 жовтня тимчасово призупинено бронювання військовозобов'язаних. До 15 листопада триватиме аудит через різке зростання кількості заброньованих працівників.

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