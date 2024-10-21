Відмова від мобілізації чоловіків до 25 років пов'язана не тільки з демографією / колаж УНІАН, фото УНІАН

Війна негативно вплинула на багато аспектів життя в Україні, зокрема й на демографію країни, через що чоловіків до 25 років не призивають в армію. Директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова в інтерв'ю Spiegel пояснила, з чим ще пов'язане таке рішення.

Уряд України зіткнувся з дилемою: з одного боку, необхідно мобілізувати якомога більше осіб для захисту країни, а з іншого - чисельність молодих чоловіків зараз рекордно низька за всю історію держави.

У Лібанової запитали, наскільки розумно відмовитися призивати чоловіків віком до 25 років. Демограф відповіла, що на це є причини.

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За словами Лібанової, головною причиною відмови від мобілізації чоловіків віком до 25 років є не демографія. Вона зазначила, що молоді люди віком від 18 до 20 років є більш нерозважливими, ніж старші чоловіки:

"Я вважаю, що втрати будуть більшими, якщо ви відправите на передову занадто молодих людей. З точки зору демографії, найрозумніше мобілізувати чоловіків тільки віком від 30 років".

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Демограф наголосила, що найчастіше дітей народжують люди віком від 25 до 29 років. Проте підвищення мінімального віку для мобілізації неможливе з воєнних та економічних причин.

Мобілізація в Україні - інші новини

9 жовтня Верховна Рада України проголосувала за закон, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. "За" проголосували 311 народних депутатів.

Командир 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ полковник Олег Апостол вважає, що Україні потрібно вирішувати проблеми з мобілізацією, інакше російські війська можуть захопити українську землю по лінії Дніпра.

У застосунку "Дія" з 20 жовтня тимчасово призупинено бронювання військовозобов'язаних. До 15 листопада триватиме аудит через різке зростання кількості заброньованих працівників.

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