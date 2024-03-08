Зараз цінники на моркву в середньому більш ніж на 70% нижчі, ніж на початку березня минулого року.

В Україні другий тиждень поспіль знижуються відпускні ціни на моркву, яка є незамінним інгредієнтом традиційного борщу. Станом на 7 березня оптові партії моркви надходили у продаж по 6-9 грн/кг: в середньому це на 12% дешевше, ніж у кінці минулого робочого тижня. Про це повідомляє проект EastFruit.

У якості причини такої динаміки експерти називають доволі теплу погоду, яка призводить до погіршення якості продукції в сховищах виробників. Через це фермери намагаються якомога швидше реалізувати моркву середньої та низької якості, що позначається на ситуації з цінами в цілому.

При цьому, за словами аналітиків, на ринку все ще залишаються у великих обсягах некондиційні коренеплоди, що також чинить тиск на ціни навіть у тих випадках, коли мова йде про продукцію високої якості.

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Загалом, порівняно з початком березня минулого року, морква впала у ціні в середньому на 76%. Окрім того, нинішні ціни вже нижчі за показники початку березня 2022 року.

Якщо порівнювати ціни з показниками в інших країнах регіону, то морква в Україні наразі коштує в два рази нижче, ніж у Польщі та практично в два рази нижче, ніж у Молдові. У перспективі моркву в Україні можуть продавати навіть дешевше, ніж у деяких східних країнах регіону.

Як змінювались ціни на овочі в Україні

В кінці лютого повідомлялось, що в Україні пішли в гору ціни на білокачанну капусту. Наші виробники пропонували до продажу овоч по 8-12 грн/кг.

Як повідомлялось, представники гуртових компаній відзначали нестачу капусти на ринку, що на тлі стабільно високої активності покупців призвело до зростання цін в цьому сегменті.

А в середині лютого повідомлялось про падіння цін на картоплю. На той момент фермери були готові відвантажувати якісну картоплю за 14-20 грн/кг.

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