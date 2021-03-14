За минулу добу в армії зареєстровано 94 нових випадки захворювання.

У Збройних силах України зараз на 19 хворіють 1 615 осіб.

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Про це йдеться в повідомленні командування медичних сил ЗСУ в Facebook.

Зазначається, що всього за час пандемії в армії видужали 16 696 осіб, померли - 50.

За минулу добу зареєстровано 94 нових випадки захворювання, до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 9 осіб.

Також зазначається, що з початку кампанії вакцинації в ЗСУ щеплено 6 296 осіб, з них 1 341 - військові медики. За минулу добу від 19 щеплено 250 осіб.

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Автор: Ігор Орел