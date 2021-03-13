Стосовно темпів вакцинації Ляшко зазначив, що про них варто говорити хоча б після двох місяців кампанії.

В Україні нещодавно почалася кампанія з вакцинації населення від коронавірусу і головне для Міністерства охорони здоров' я забезпечити її проведення без зривів і програмних помилок.

Читайте такожВакцина - це шанс повернути нормальне життя: МОЗ прискорить вакцинацію від коронавірусуПро це в інтерв'ю НВ розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він зазначив, що всі бажають, щоб за місяць в Україні "вакцинували величезну кількість людей, сформували імунітет і позбулися карантинних обмежень", але головне - це поетапне, каскадне розгортання.

Стосовно темпів вакцинації Ляшко зазначив, що про них варто говорити хоча б після двох місяців кампанії.

"Я вам можу серйозно сказати: якщо ви подивитесь зараз на Францію, то Україна має з нею показники один в один за кількістю проведених щеплень за добу з початку вакцинальної кампанії", - підкреслив він.

Ляшко визнав, що Україна дещо відстає від запланованих графіків. Він пояснив це вихідними днями у зв'язку з 8 березня. "Напередодні роз'їхались багато лікарів, які після 8 березня беруться до роботи. Нічого страшного, ми це надолужимо", - зазначив головний санлікар.

Ляшко розповів, що зараз є 500 тис. доз вакцини для 250 тис. працівників, зокрема робітників закладів охорони здоров’я. Він пояснив, що спочатку вакцинували виключно ковідні лікарні; після цього вакцинували персонал лікарень, в яких є ковідні відділення; а зараз дозволено робити це у всіх закладах охорони здоров’я.

"Чому здається, що все йде повільно? Тому що з організаційного погляду вакцинувати людей в ковідних лікарнях все ж таки складніше. Є певна група людей, яку ми повинні вакцинувати. Зараз (ми починаємо прищеплювати людей у) всіх закладах охорони здоров’я, буде більша кількість (вакцинованих), спроможності мобільних бригад виростуть в рази, і вакцинація набиратиме темпи", - зазначив Ляшко.

За його словами, при цьому головне, щоб були регулярні поставки вакцини в Україну.

Крім цього, Ляшко зазначив, що лікарі мали сумніви щодо щеплень.

"Будь-хто на першому етапі матиме якісь сумніви. Була кампанія як з промоції, так і кампанія з антипромоції, і вона величезна…", - повідомив він.

Також головний санлікар пояснив, що мається на увазі під програмними помилками. За його словами - це це порушення логістики; холодового ланцюга, що може призвести до втрати якості вакцини; і третє питання — це момент самого ажіотажу, який розпочинається навколо введення препарату безпосередньо медичним працівником людині, яка прийшла на щеплення.

"Ми дивимось і аналізуємо статистику: уже понад 20 тис. прищеплених, а несприятливі події після імунізації в Україні не перевищують 1% від усіх здійснених щеплень, програмних помилок не зафіксовано. Тобто немає несприятливих подій після імунізації внаслідок допущення програмної помилки медичним працівником", - підсумував Ляшко.

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Автор: Ірина Погоріла