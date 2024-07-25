Ця зима не буде простою з цілодобовим світлом та теплом, - нардеп

За його словами, росіяни будуть робити все можливе, щоб зробити максимальні незручності українцям.

Ця зима не буде такою простою як минула, коли 24 години на добу була електроенергія і тепло.

Про це в етері каналу КИЇВ24 розповів народний депутат України, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

"Ніхто не може сьогодні спрогнозувати наступну зиму: чи вона буде надто складною, чи просто складною. Те, що вона не буде простою, як звичайна класична зима, коли є 24 години на добу і тепло, і електроенергія, і підігрів води, і постачання води. Росіяни будуть робити все можливе, щоб зробити максимальні незручності українцям і загнати в депресивний стан", - заявив Нагорняк.

Відео дня

Він також додав, що росіяни працюватимуть інформаційно, розганяючи інформацію про те, що проблеми з електропостачанням спровоковані не їхніми діями, а "некваліфікованістю української влади".

Важливі новини України - сьогодні це варто прочитати

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, ситуація в енергосистемі України поліпшиться вже найближчим часом. Він зазначив, що це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації. Ремонтна кампанія проводиться таким чином, щоб атомна генерація працювала повним складом протягом осінньо-зимового періоду.

17 липня НАЕК "Енергоатом" підключив черговий енергоблок-тисячник до енергомережі після планового ремонту. Зазначалося, що повернення енергоблоку у штатний режим значно підсилить вітчизняну енергомережу.

Вас також можуть зацікавити новини: