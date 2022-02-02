Лікарю, який приїде працювати у містечко, дадуть квартиру в центрі міста і одноразову виплату.

В місті Знам'янка Кіровоградської області шукають лікаря, готового працювати у місцевій лікарні. Медику пропонують трикімнатну квартиру та 50 тис. грн одноразової виплати.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на директора лікарні Руслана Пушкаренка.

Пушкаренко розповів, що в лікарні є 11 стаціонарних відділень, де працюють 85 лікарів. З них 34 – пенсійного віку. Через це потрібні такі медики: невропатологи, терапевти, анестезіологи, рентгенолог. Зарплата у лікарів – від 15 до 16 тис. грн, проте її планують підвищити до 20 тис. грн.

Читайте такожСхуд на 20 кілограмів та ледве ходить: одесит став інвалідом після операції

Міський голова Знам'янки Володимир Сокирко розповів, що вони підготували квартиру в центрі міста, площею 50 кв м для лікаря, який погодиться переїхати до їхнього міста.

"Плануємо дві квартири перевести до статусу службових. Одна квартира буде для сім'ї, що уже працює, а інша – для тих, хто матиме намір приїхати до нас", - зазначив мер міста.

Сокирко додав, що лікар, який приїде працювати в Знам'янку, через 10 років роботи в лікарні зможе отримати право власності на квартиру.

Вас також можуть зацікавити новини: