Будинок профспілок / фото УНІАН, Володимир Гонтар
Сьогодні, 26 травня 2021 року, з 9.30 Державне бюро розслідувань проводить обшуки та вилучення службових документів ФПУ у Будинку профспілок.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Федерації професійних спілок України.
«У кабінеті обраного вчора на VIIІ-му З’їзді Федерації профспілок України Голови ФПУ Григорія Осового, заступників Голови, в службових кабінетах», - повідомили у ФПУ
Причина обшуків наразі невідома.
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