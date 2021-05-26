Причина обшуків наразі невідома.

Сьогодні, 26 травня 2021 року, з 9.30 Державне бюро розслідувань проводить обшуки та вилучення службових документів ФПУ у Будинку профспілок.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Федерації професійних спілок України.

«У кабінеті обраного вчора на VIIІ-му З’їзді Федерації профспілок України Голови ФПУ Григорія Осового, заступників Голови, в службових кабінетах», - повідомили у ФПУ

Причина обшуків наразі невідома.

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Автор: Денис Прядко