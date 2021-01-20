Йдеться про монументи в селах Старі Трояни Ізмаїльського району та Калчева Болградського району.

Одеська обласна державна адміністрація зобов'язала дві місцеві громади демонтувати пам'ятники Леніну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили представники проекту "Декомунізація. Україна".

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Зокрема, йдеться про монументи в селах Старі Трояни Ізмаїльського району та Калчева Болградського району.

Зазначається, що Одеська ОДА звернулась до Суворовської ОТГ із вимогою демонтувати пам'ятник Леніну в селі Старі Трояни. Аналогічне звернення направлено керівництву Василівської ОТГ про знесення пам'ятника в селі Калчева.

Обидва демонтажі має бути здійснено протягом місяця, приблизно до середини лютого.

Активісти також розмістили в соціальних мережах відповідні документи, підписані представниками обладміністрації.

За словами представника проекту Вадима Позднякова, в Старих Троянах під постаментом лежить сміття.

«Що символічно - під постаментом лежать не квіти, а пляшки з-під пива. Сподіваюсь, що найближчим часом питання демонтажу буде вирішено. Не думав, що знесення пам'ятників Леніну в Україні затягнеться до 2021 року», - зазначив Поздняков.

Останні пам'ятники Леніну на Одещині

У селі Калчева Болградського району Одеської області місцеві жителі відмовляються демонтувати пам'ятник Леніну. Передбачалось, що це останній у регіоні пам'ятник Леніну. Однак наприкінці грудня 2020 року активісти заявили, що виявили ще два недемонтованих пам'ятники Леніну - в селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області та в Одесі.

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Автор: Лариса Козова