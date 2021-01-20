Одеська обласна державна адміністрація зобов'язала дві місцеві громади демонтувати пам'ятники Леніну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили представники проекту "Декомунізація. Україна".
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Зокрема, йдеться про монументи в селах Старі Трояни Ізмаїльського району та Калчева Болградського району.
Зазначається, що Одеська ОДА звернулась до Суворовської ОТГ із вимогою демонтувати пам'ятник Леніну в селі Старі Трояни. Аналогічне звернення направлено керівництву Василівської ОТГ про знесення пам'ятника в селі Калчева.
Обидва демонтажі має бути здійснено протягом місяця, приблизно до середини лютого.
Активісти також розмістили в соціальних мережах відповідні документи, підписані представниками обладміністрації.
За словами представника проекту Вадима Позднякова, в Старих Троянах під постаментом лежить сміття.
«Що символічно - під постаментом лежать не квіти, а пляшки з-під пива. Сподіваюсь, що найближчим часом питання демонтажу буде вирішено. Не думав, що знесення пам'ятників Леніну в Україні затягнеться до 2021 року», - зазначив Поздняков.
Останні пам'ятники Леніну на Одещині
У селі Калчева Болградського району Одеської області місцеві жителі відмовляються демонтувати пам'ятник Леніну. Передбачалось, що це останній у регіоні пам'ятник Леніну. Однак наприкінці грудня 2020 року активісти заявили, що виявили ще два недемонтованих пам'ятники Леніну - в селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області та в Одесі.
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