Один з монументів знаходиться в самій Одесі - пам'ятник Іллічу в дитинстві.

В Одеській області активісти виявили ще два пам'ятники Леніну, які досі не демонтували.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в соціальних мережах передають представники проекту "Декомунізація. Україна".

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"Жителі Одеської області повідомили ... про те, що в селі Старі Трояни й досі стоїть пам'ятник Леніну. Таким чином, на території Одеської області залишилося 3, а не 1 (як до недавнього думали) пам'ятник «вождю». Перший - у селі Калчева, другий - пам'ятник Іллічу в дитинстві - на вулиці Костанді, 4 в Одесі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в селі Калчева Болградського району Одеської області місцеві жителі відмовляються демонтувати пам'ятник Леніну. Передбачалося, що це - останній в регіоні пам'ятник "вождю пролетаріату".

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Автор: Лариса Козова