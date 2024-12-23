Железняк сподівається, що на початку наступного року законопроєкт винесуть у сесійну залу.

Комітет Верхової Ради України з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №12191 про декриміналізацію порно за основу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Він зазначив, що проєкт закону підтримали 11 членів комітету. Ще двоє утрималися.

"Нагадаю, ця версія більш консервативна і готувалася більше року у дискусії з комітетом і робочою групою. Сподіваюсь, на початку наступного року зможемо винести в залу", – сказав Железняк.

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Железняк зазначив, що йдеться саме про декриміналізацію порно, а не його легалізацію.

"Ми просто змінюємо статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зняті та поширені відео інтимного характеру не кидали у вʼязницю на 3-5 років. Це - "декриміналізація порно". Щоб людей не кидали у вʼязницю за зберігання контенту або не проводили масові "таємні закупівлі" у веб-камерах. І одночасно зараз за статтею 301 вас можуть покарати навіть за зберігання на особистому телефоні оголених фото", – додав Железняк.

Декриміналізація порно в Україні: що відомо

Проєкт закону №12191 про декриміналізацію порно зареєстрували у ВР у листопаді 2024 року. Ним, зокрема, передбачається скасувати ув'язнення за знімання і поширення відео інтимного характеру. Серед вийнятків – порно без згоди, екстремальне порно, порно з дітьми та розповсюдження серед дітей.

Напередодні нардеп Данило Гетманцев повідомив, що 350 моделей Onlyfans в Україні вже задекларували 305,4 мільйона гривень доходу та сплатили 59 мільйонів гривень ПДФО та військового збору.

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