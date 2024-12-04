Варто посилити інформування українців про можливості державних медичних гарантій та вдосконалити законодавство щодо біологічного батьківства.

Чисельність населення України скоротиться цього року до 35,8 млн із 42 млн, які були у 2022 році, а до 2051 року може ще зменшитися до 25,2 млн.

У зв'язку з цим, щоб запобігти демографічній катастрофі омбудсмен Дмитро Лубінець запропонував закласти видатки в бюджеті на кріоконсервацію репродуктивних клітин українських захисників і захисниць і в держбюджеті на 2025 рік ці пропозиції враховано.

"До того ж у 2024 році вперше в межах програми медичних гарантій запроваджено лікування безпліддя допоміжними репродуктивними технологіями, зокрема укладено 20 договорів із медичними закладами, якими скористалися 1 080 осіб. На реалізацію програми спрямовано 106,5 млн грн", - звітував Лубінець.

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Він вважає, що в Україні варто посилити інформування громадян про можливості державних медичних гарантій та вдосконалити законодавство щодо біологічного батьківства, включно зі змінами до Цивільного кодексу, Сімейного кодексу та закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

"Питання репродуктивного здоров’я та збереження генофонду українського народу є критично важливим і має стати пріоритетом державної політики", зазначив омбудсмен.

Демографічна криза в Україні

Українська нація може вимерти через 180 років, якщо демографічна ситуація залишиться незмінною, заявила заслужена лікарка України, доктор медичних наук Ольга Богомолець. За її словами, в Україні наразі триває шалене, катастрофічне збільшення смертності та зменшення народжуваності.

Соціолог Євген Головаха зазначав, що через демографічну кризу в Україні вже існує велика проблема на ринку праці, тому доведеться залучати працівників з інших країн для забезпечення робочих місць.

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