За словами президента Володимира Зеленського, маємо продовжувати нелегку побудову дійсно нової України, в якій на першому місці завжди буде закон.

Президент Володимир Зеленський у День гідності та свободи закликав українців засвоїти низку важливих революційних уроків.

Про це йдеться у зверненні глави держави.

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«Сьогодні ми відзначаємо День гідності та свободи. Особливий день, пов’язаний з початком двох революцій. І вони, і студентська Революція на граніті, тридцятиліття якої відзначалося 2 жовтня, доводять одну істину: у визначальні часи історії головне та вирішальне слово завжди буде не за політиками, а за українським народом.

Які зміни відбулися та що не відбулося після революцій, чи стали реформи відображенням тих цінностей, які відстоювали люди на барикадах, чи виправдали вони надії – про це можна говорити багато і дуже довго сперечатись», - зазначив Зеленський.

Разом з тим він наголосив, що є найбільший здобуток, який неможливо заперечити.

«Це – нова свідомість. І громадян, і влади. Кожен громадянин знає: фраза «Від мене нічого не залежить» – це міф. Разом ми можемо все. А кожна влада в Україні матиме щонайменше три символи, три нагадування про те, що ніколи не можна йти проти волі свого народу. Бо ми не будемо мовчати, нас неможливо залякати або зламати. Українці готові боротися за правду і справедливість – навіть ціною власного життя», - сказав президент.

За його словами, українці готові захищати свободу вибору, свободу слова та думки, рівність, повагу, верховенство права та демократії, а найголовніше – захищати рідну Україну, її суверенітет і територіальну цілісність.

Президент підкреслив, що громадяни мають не тільки пам’ятати про ключові моменти нашої історії, але й винести та засвоїти важливі уроки.

«Для людей революція – це шлях до бажаних змін. Для політиків – шлях до бажаних крісел. Тож разом з вами, не слухаючи старих політиків, ми щодня маємо продовжувати нелегку побудову дійсно нової України. Вільної та гідної. Де на першому місці завжди буде закон, а не прізвища чи минулі заслуги. Де через роки після знакової історичної події буде музей, а не тимчасова конструкція. Де всі позитивні зміни, написані на плакатах, що в мороз і холод тримали мітингарі, стануть реальністю. Де гідність, свобода, рівність, порядність та чесність будуть не тимчасовими конструкціями, а непорушними цінностями. Для всіх нас. Для кожного з нас. Для всього нашого суспільства», - сказав Зеленський.

День гідності та свободи 2020

День гідності та свободи був започаткований у 2014 році указом Петра Порошенка 21 листопада кожного року. Встановлене воно на честь Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

Свято стало наступником Дня свободи, яке відзначалося 22 листопада в честь Помаранчевої революції та було скасоване Віктором Януковичем. Днем свята обране 21 листопада - дата одразу двох визначних для України подій: президентських виборів 2004 року, які стали початком Помаранчевої революції, та початку Євромайдану.

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Автор: Вікторія Токарєва