Ширина прапора – понад 5 метрів.

Сьогодні у Одесі на Воронцовському маяку розгорнули 18-метровий прапор України.

Як передає кореспондент УНІАН, синьо-жовте полотнище підняли з нагоди Дня Державного Прапора України.

Ширина прапора – понад 5 метрів.

Як повідомила громадський діяч Наталя Мажарова, сьогодні Одеса перша серед всіх міст підняла прапор на честь Дня Державного Прапора України.

"Традиційно прапор розмістили на Воронцовському маяку – візитівці Одеси, на сході сонця. Довжина прапора – 18 метрів", - зазначила Мажарова. Вона також оприлюднила у Facebook відповідні фото.

День прапора України почали відзначати в 2004 році за наказом Леоніда Кучми, а сам державний прапор був затверджений в 1992 році. Синій колір символізує небо, а жовтий - пшеницю.

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