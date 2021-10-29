Нового господаря для пса родичі покійної обиратимуть пильно.

Для дев’ятирічного аляскінського маламута після смерті його господарки шукають нову родину. Чотирилапий зараз у траурі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Дев’ять років тому ще маленьким песиком його подарували літній Валентині, назвавши Нануком – на честь улюбленого вірша онуки Валентини Юлія. Собака та господарка жили у мирі й злагоді.

Проте кілька тижнів тому пані Валентина померла – і пес засумував.

За словами доньки покійної, після смерті родички Нанук поводиться тривожно: дере меблі, шукає одяг померлої.

"І двері подер, і все… Тому що він її шукав. Він лягав на її ліжко й укривався її кофтою. Тільки закривається хвіртка, він починає плакати", – ділиться жінка.

Сім’я залишити у себе собаку не може, як і переїхати у дім. Донька покійної працює на двох роботах, а онкохвора онука з двома дітьми змушена виселитися зі своєї квартири через рішення чоловіка.

Водночас будинок бабусі перейшов у спадок іншим родичам, які не хочуть лишати у себе Нанука.

Господаря для пса обиратимуть пильно. Кажуть, головне – щоби тварина була щаслива.

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Автор: Віолетта Орлова