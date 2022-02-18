На вулицю Інститутську прийшли десятки людей з квітами та лампадками.

Жителі та гості Києва у восьму річницю розстрілів на Майдані вшанували пам'ять загиблих. Всю алею Небесної Сотні прикрасили паперовими янголами, які робили по всій Україні.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Вісім років тому під час Революції Гідності в цей день відбулися масові вбивства в центрі Києва. Вранці під час мирної ходи "Беркут" пішов у наступ у Маріїнському парку. Вдень вже були спроби штурму Майдану.

Силовики захопили барикаду на Грушевського, на Європейській площі укріплення штурмували за допомогою БТР. Увечері вони пішли в наступ з помповими рушницями та гранатами. А близько півночі загорівся будинок профспілок.

В результаті - сотні поранених, 28 загиблих активістів та дев'ять силовиків. Штурм Майдану тривав два дні. Завершився втечею Віктора Януковича та перемогою Революції Гідності, а далі Росія анексувала Крим й почалася війна на Донбасі.

Сьогодні, 18 лютого, на Майдані кияни зібралися, щоб вшанувати тих, кого потім назвали Небесною Сотнею. Вся алея Небесної Сотні прикрашена паперовими янголами. Сьогодні сюди прийшли десятки людей, серед них й учасники тих подій, родичі загиблих та просто небайдужі люди.

"Для мене це дуже болісний день. Це була точка неповернення. Стало зрозуміло, що все дуже серйозно й все тільки починається", - зазначила військова лікар Галина Алмазова.

На вечір запланована панахида за загиблими Героями Небесної Сотні, після чого пройде Марш пам'яті.

Розстріли на Майдані - що відомо

Екс-"беркутівців" Сергія Тамтуру, Олександра Маринченка, Олега Янішевського, Павла Аброськіна та Сергія Зінченка звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані в Києві 20 лютого 2014 року.

Станом на лютий 2018 року слідством було встановлено 48 фактів вбивств та 80 фактів замахів на вбивства людей у лютому 2014 року в центрі столиці.

6 вересня 2021 року до суду направлено обвинувальний акт щодо колишнього офіцера, кулеметника окремого загону спеціального призначення та боротьби з тероризмом "Омега" однієї з бригад спеціального призначення Управління Північного Київського територіального командування внутрішніх військ МВС України.

За даними слідства, він разом зі співробітниками так званої "чорної роти" Беркута стріляв з вогнепальної зброї по беззбройних учасників акції протесту на вул.Інститутській. Їх метою було вчинення вбивств мітингувальників для припинення акцій протесту.

Вас також можуть зацікавити новини: