Діючи спільно зі співробітниками "Беркуту", обвинувачений стріляв на ураження по беззбройних учасниках акції протесту.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього офіцера, кулеметника окремого загону спеціального призначення та боротьби з тероризмом "Омега" однієї з бригад спеціального призначення управління Північного територіального київського командування внутрішніх військ МВС України за фактом скоєння вбивств учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, колишній військовослужбовець спецзагону "Омега", діючи спільно та погоджено зі співробітниками так званої "чорної роти" Беркуту, безпосередньо взяв участь у груповому вчиненні терористичного акту – здійсненні пострілів на ураження з вогнепальної зброї по беззбройних учасниках акції протесту на вул. Інститутській. Їх метою було вчинення вбивств мітингувальників способом, небезпечним для життя багатьох осіб, задля припинення акцій протесту.

"Безпосередньо обвинувачений спричинив кульові поранення двом демонстрантам, які перебували на під’їзній дорозі від Жовтневого палацу та на тротуарі нижче верхнього виходу з метро "Хрещатик", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожСуд оголосив в міжнародний розшук екс-"беркутівців", яких віддали бойовикам в рамках обмінуОбвинуваченому інкримінується перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, вчинення терористичного акту, умисні вбивства та замахи на умисні вбивства, а також перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції від 07.04.2011); ч. 3 ст. 258 КК України (в редакції від 21.09.2006); п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (в редакції від 05.11.2009); ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК (в редакції від 05.11.2009); ст. 340 КК України).

Розстріли на Майдані: довідка

Екс-"беркутівців" Сергія Тамтуру, Олександра Маринченка, Олега Янішевського, Павла Аброськіна та Сергія Зінченка звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані у Києві 20 лютого 2014 року.

Станом на лютий 2018 року слідством було встановлено 48 фактів вбивств та 80 фактів замахів на вбивства людей у лютому 2014 року в центрі столиці.

Автор: Тетяна Герасименко