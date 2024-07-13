Зазначається, що контрабандисти беруть з ухилянтів кругленькі суми, але при цьому не гарантують безпеку.

Війна, що триває, дедалі більше вимотує українців, які перебувають на фронті. При цьому деякі чоловіки намагаються втекти з країни, щоб не потрапити під призов, вдаючись навіть до смертельно небезпечних способів.

Видання The Wall Street Journal пише, що це разючий перелом порівняно з першими днями війни, коли так багато чоловіків добровільно йшли воювати, що українські військові відмовляли деяким. Багато хто навіть повернувся з безпечних країн.

За даними прикордонних служб Молдови, Румунії та Словаччини, з моменту вторгнення Росії країну нелегально залишили щонайменше 44 тисячі українців. Це не рахуючи тих, хто перетнув кордон офіційно за документами, що звільняють їх від військової служби, виданими в обмін на хабарі. Минулого року президент Володимир Зеленський звільнив керівників регіональних військкоматів, намагаючись зупинити корупцію.

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Закарпатська область була туристичним напрямком, але кордони з чотирма країнами - Румунією, Угорщиною, Словаччиною та Польщею - перетворили її на центр нелегальних переходів.

Офіцери в цивільному стоять на вокзалах і стежать за готелями в пошуках втікачів. Багато українців вирушають у гори, не звертаючи уваги на попередження про диких тварин. До служб порятунку іноді надходять дзвінки від заблукалих.

Контрабандисти, які допомагають ухилянтам тікати з країни, беруть за свої послуги від 4000 до 15 000 доларів. Чоловікам, спійманим під час спроби нелегально перетнути кордон, загрожує штраф до 360 доларів і 15 днів в'язниці. Більший ризик - бути швидко відправленим на передову.

Варто зазначити, що найчастіше втікачі намагаються переправитися до Румунії через річку Тиса, через що більшість гине. Серед тих, хто намагається втекти з України, є й ті, хто пішов на передову з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, але через відсутність ротації та важкі фронтові умови вони виснажилися та втомилися.

Ухильники в Україні - останні новини

30 червня за 200 метрів до кордону з Угорщиною прикордонники зупинили мікроавтобус, у якому перебували 17 чоловіків із різних областей України. Пасажири намагалися незаконно виїхати за кордон, заплативши за "подорож" від 3 до 12 тисяч доларів.

6 липня на Закарпатті за 50 метрів від кордону з Румунією прикордонники відділення "Грушеве" Мукачівського загону затримали чотирьох порушників кордону разом із провідником.

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