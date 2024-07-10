До виконавчої служби для стягнення боргів передали майже 12 тис. справ.

З початку 2024 року територіальні центри комплектування передали для примусового стягнення з боржників 11 798 штрафів за порушення правил військового обліку. Вказаний показник перевищує кількість за весь минулий рік, коли примусово стягували 10 337 подібних штрафів. Про це свідчать дані "Опендатабот".

Наразі третина цих штрафів вже закрита. Мова йде про 4236 стягнень. Водночас 7562 штрафів все ще стягується з боржників.

Зазначається, що йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише ті, які було передано на примусове стягнення до виконавчої служби. Відповідно, порушників було внесено до Єдиного реєстру боржників. Через відкриття подібного виконавчого провадження може бути накладено арешт на кошти та майно боржника, щоб в подальшому погасити борг.

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Штрафи під час мобілізації

На військовозобов'язаних громадян України, які не дотримуються загальних правил мобілізації, наприклад не прибувають за викликом до ТЦК або ігнорують повістку, можуть накладати штрафні санкції. Водночас не завжди громадян належним чином інформують про накладення штрафів.

У Міністерстві юстиції України повідомили, як дізнатись про відкриття провадження в разі отримання штрафу від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Якщо особа отримала штраф від ТЦК і стосовно неї відкрито виконавче провадження – вона побачить про себе інформацію у Автоматизованій системі виконавчого провадження.

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