За 50 метрів від кордону з Румунією співробітники ДПСУ затримали чотирьох порушників кордону разом із провідником.

На Закарпатті за 50 метрів від кордону з Румунією прикордонники відділення "Грушово" Мукачівського загону затримали чотирьох порушників кордону разом із провідником. Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зазначається, що провіднику, місцевому мешканцю, троє з чоловіків заплатили по 8 тисяч доларів США, ще один віддав 7 тисяч доларів США.

"Отримавши від "гіда" надувні кола, "вояжери" у його супроводі попрямували до Тиси, де їх виявив та затримав прикордонний наряд. У ході затримання двоє зі зловмисників, проігнорувавши законні вимоги військовослужбовців, спробували втекти. Для їх затримання було залучено службового собаку та здійснено попереджувальні постріли. Плавців та їх помічника доставили в прикордонний підрозділ для складання протоколів про вчинені ними адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні. Відео дня

У ДПСУ уточнили, що про виявлення у діях провідника ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", прикордонники направили повідомлення до Нацполіції. Крім того, оперативники загону проводять заходи з пошуку організатора злочинної схеми переправлення осіб через державний кордон.

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Днями у ДПСУ розповіли, чи пускатимуть українських чоловіків за кордон з 17 липня. За словами речника відомства Андрія Демченка, у всіх чоловіків призовного віку перевірятимуть військово-обліковий документ на кордоні.

Як відомо, 16 липня закінчується двомісячний термін, протягом якого потенційні призовники мали стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані.

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