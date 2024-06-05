Зокрема, лише через 2-4 роки після завершення дії воєнного стану набудуть чинності норми закону про статус англійської мови для державних службовців, офіцерів ЗСУ, поліцянтів та митників.

Окремі норми закону про застосування англійської мови в Україні набудуть чинності через 2-4 роки після закінчення воєнного стану.

"Різні статті вступають в силу у різний час. Те, що стосується вимог до посад державних службовців, офіцерів Збройних сил, поліції чи митників... ці норми вступають в силу від 2 до 4 років після закінчення воєнного стану", - сказала народна депутатка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Київ24".

Водночас, вона повідомила, що ряд статей набувають чинності незалежно від закінчення дії воєнного стану, але також з пролонгацією.

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"Наприклад, на автовокзалах, на транспорті, на залізничних вокзалах, на якихось вказівниках у містах, де туристичні пам'ятки, англійська мова має бути продубльована протягом двох років - не пізніше, ніж через 2 років після того, як президент фактично підпише законопроект і він вступить в силу", - уточнила депутатка.

Статус англійської мови в Україні

Як повідомляв УНІАН, 4 травня Верховна Рада схвалила ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроект №9432 про застосування англійської мови в Україні.

Народний депутат України Ярослав Железняк відзначив, що законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також закон визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

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