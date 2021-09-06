Раніше "Стрийводоканал" опублікував адреси боржників просто на рекламних бордах по всьому місту.

У Львівській області суд визнав винним директора комунального підприємства "Стрийводоканал" Володимира Козака у розповсюджені персональних даних місцевих жителів.

Про це в понеділок, 6 вересня, пише Zaxid.net.

Справа стосувалася білбордів, які з'явилися у Стрию на початку червня. Тоді підприємство опублікувало на рекламних щитах адреси боржників та суми заборгованостей, що обурило громадськість.

Суддя Стрийського міськрайонного суду Назар Янів ухвалив рішення, що Козак винен у порушенні законодавства у сфері захисту персональних даних. З посиланням на тлумачення Конституційного суду в постанові зазначається, що персональними даними є відомості про національність, освіту, релігійні переконання, матеріальний та сімейний стан, адресу та інше.

За скоєне директору "Стрийводоканалу" призначено штраф 1 700 грн, однак на постанову суду він ще може подати апеляцію. При цьому Козак тричі не з'являвся на засідання, тому справу розглядали без нього.

У Стрию адреси боржників опублікували на бордах: що відомо

На початку червня 2021 року жителі Стрия побачили на вулицях міста білборди з адресами боржників за водопостачання.

Загалом місцеві заборгували 540 тисяч гривень. "Стрийводоканал" вирішив оприлюднити їхні адреси на чотирьох рекламних щитах у районах проживання.

Окрім списку адрес та сум боргів підприємство також додало підписи "Вами "пишається" громада міста".

У "Стрийводоканалі" вважали, що такий вчинок не був публікацією персональних даних, оскільки на бордах не зазначені прізвища боржників.

Автор: Катерина Комолова