На вулицях Стрия з'явилися незвичайні борди.

У місті Стрий на Львівщині співробітники місцевого водоканалу оприлюднили на рекламних бордах адреси боржників за воду.

Про це повідомляє Zaxid.net. За даними ЗМІ, чотири білборди було встановлено в тих районах містах, де і проживають боржники. Щити з адресами встановили в суботу вранці, 5 червня, і досі ніхто з боржників за воду ще не сплатив.

Загальний борг містян становить 540 тисяч гривень.

На нових бордах написані місця проживання боржників, у сусідній колонці – сума боргу, а ще фраза: "Вами "пишається" громада міста". Прізвища боржників вирішили не писати.

"Ці боржники взагалі не йдуть на діалог. Вони споживають воду і не платять, а суми значні. Ми тих людей не попереджали, що будемо оприлюднювати адреси, адже їхні персональні дані ми не оприлюдинили", – розповів начальник відділу збуту "Стрийводоканалу" Василь Хомка.

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Автор: Юрій Годован