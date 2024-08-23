У 2014 році, коли РФ анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі, вони були маленькими дітьми, зараз їм по 17 років і вони обрали військові професії.

В Україні через вторгнення РФ багато дітей втратили батьків, які захищали країну на фронті. Після їхньої загибелі певна частина хлопців та дівчат обрали військовий шлях, вступивши у Національну академію сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного.

Радіо Свобода поспілкувалось із першокурсниками на одному з полігонів, де вони проходять перший військовий вишкіл. Звертається увага, що у 2014 році, коли РФ анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі, вони були дітьми, а зараз їм по 17 років. У кожного з цих майбутніх офіцерів своя історія та спогади, але всі, з ким спілкувалися журналісти, під час повномасштабного вторгнення втратили батьків, які захищали Україну.

Представники видання розпитали молодих людей, чому вони вирішили стати військовими, та як загибель батьків вплинула на їхній вибір.

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Наприклад, дівчина на ім’я Василина Тимчишах розповіла, що з дитинства хотіла пов’язати майбутнє з військовою професією. Торік на війні загинув її батько, коли рятував побратима – ніс на собі з поля бою. Саме після загибелі батька дівчина прийняла остаточне рішення щодо майбутньої професії.

Інший першокурсник - Михайло Рагачов - після загибелі батька сказав: "Або поступаю сюди, або підписую контракт".

"Навчитися приймати правильні рішення, щоб ворог не міг підійти до окопів, а мої підлеглі не залишились би при цьому без допомоги", - сказав він.

Згадуючи загиблого батька, Рагачов не може стримати сліз. На ньому у спеку - важкий бронежилет та інша амуніція, але він каже, що фізично йому не важко.

"Важка тільки втрата батька. Зроблю все, щоб помститися", - додав Михайло.

За словами 17-річного Олександра Микитюка, багато його родичів займаються військовою справою. Його батько за 3 місяці до повномасштабного вторгнення підписав контракт з 36-ю бригадою морської піхоти. Олександр залишився з мамою та молодшим братом, його тато загинув у Покровському районі Донецької області.

"Як заповідав мені батько, я повинен бути його кращою версією. І вдягаючи форму й прийшовши сюди, хочу стати кращим ніж був батько. Та принести ще більше користі для держави", - сказав юнак про свій вібір професії.

Олексій Курило – ще один курсант вишу - вважає, що військова справа це його призначення. Його батько був кулеметником групи швидкого реагування "Шквал" Державної прикордонної служби. Олексій пригадує, як чекав на татові дзвінки, як чекав його, але, "на жаль не дочекалися". "Помста буде за кожного полеглого воїна", - наголосив юнак.

Журналісти показали на відео, як першокурсники навчаються рити окопи, вивчають автоматичну зброю, беруть участь у стрільбах на полігоні, евакують поранених з "поля боя".

За словами керівництва вишу, ці діти дуже мотивовані, в цьому році поступило багато дівчат, які "викладаються" на одному рівні з хлопцями.

Діти захисників

УНІАН писав, про те, що дає статус дитина війни і як його отримати. Право на отримання такого статусу є у дітей, які постраждали внаслідок ведення бойових дій. На статус дитина війни 2024 року можуть претендувати неповнолітні, які були поранені або зазнали насильства, зокрема фізичного, психологічного та сексуального характеру. Ті, кого викрадали та незаконно вивозили за межі країни або ж трималися в полоні. Також це стосується дітей, які були учасниками збройних формувань під час бойових дій.

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