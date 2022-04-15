Зокрема, ліквідовано диверсійно-розвідувальну групу, що планувала здійснити замах на президента України та вчинити диверсії у Києві та інших регіонах.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Служба безпеки України виявила майже 100 ДРГ і затримала понад 300 колаборантів.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

"За цей період завдяки втручанню української спецслужби було ліквідовано диверсійно-розвідувальну групу, що планувала здійснити замах на президента України та вчинити диверсії у Києві та інших регіонах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останні дні СБУ відпрацювала такі операції: у Житомирській області нейтралізовано ворожу агентурну групу із 6 осіб, які "розганяли" ворожу пропаганду у соцмережах і вели агітаційні бесіди з громадянами; у Києві затримано двох мешканців, які "вибивали" у власника СТО автомобілі преміум-класу нібито для потреб українських військових; у Волинській області заблоковано незаконний збут партії бронежилетів і касок вартістю 18 тис. дол., які ввезли в Україну як гуманітарну допомогу; на Черкащині контррозвідка СБУ затримала інформатора російських загарбників.

Війна Росії проти України

Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів.

Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.

Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.

Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.

Зараз агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 20 тисяч окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.

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