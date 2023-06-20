Також фігурант збирає кошти на підтримку загарбників, які вбивають українців.

В Одесі до 11 років тюрми заочно засуджено зрадника, який готує російський спецназ у Рамзана Кадирова.

Як повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, фігурант, який мав військову освіту, отриману в українському вишу, у 2019 році переїхав на постійне місце проживання до Московської області РФ.

За даними прес-служби, там він увійшов до особового складу російського університету спецназу, де займав посади інструктора та керівника медичного напрямку. Як зазначається, це найбільший в РФ військовий центр підготовки спецпідрозділів з питань професійної, тактико-спеціальної направленості, який діє під патронатом керівника Чеченської республіки Рамзана Кадирова.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він навчав добровольців, військовослужбовців та спецпризначенців росгвардії бойовим навичкам, методам рішення бойових завдань, прийомам надання першої меддопомоги, евакуації поранених бійців з поля бою", - розповіли у прокуратурі.

Також на особистій сторінці у забороненій російській соцмережі та на відеохостингу "YouTube" чоловік поширював пости і відеоролики на тему тактичної медичної підготовки для збройних формувань РФ із написом: "Своих не бросаем". Крім того, зрадник відкрив розрахунковий рахунок для збору коштів на навчання, лікування, обмундирування та екіпірування російських військовослужбовців, що задіяні у бойових діях проти України.

Ще він розміщував публікації із закликами здійснити грошовий вклад у перемогу РФ.

Наразі Приморський районий суд визнав колишнього жителя Одеси винним у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Його засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також чоловіка позбавлено права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування строком на 10 років.

За даними обласного управління СБУ, освіту чоловік він отримав в Одеському інституті сухопутних військ. Військовий центр, до якого він подався служити, - в університеті спецназу "РУС".

Цій заклад - перший та єдиний приватний учбовий центр у системі безпеки РФ, який під патронатом Кадирова запроваджує передові знання та методики спецназу.

Перебіжчики в армію РФ - деталі

У березні стало відомо, що в Україні судитимуть за дезертирство та державну зраду ексофіцера дивізіону "Рубіж" ВМС ЗСУ. Фігурант - колишній заступник командира дивізіону 25 окремого берегового ракетного дивізіону "Рубіж". У 2014 році під час тимчасової окупації території АР Крим офіцер не з’явився на службу та перейшов на бік ворога. Встановлено, що у період з 2014 по 2019 рік він проходив військову службу у складі ЗС РФ на посаді заступника командира великого десантного корабля "Новочеркаськ" ЧФ РФ по роботі з особовим складом у званні "капітан 3 рангу".

Правоохоронці затримали двох херсонських меблярів, які працювали на загарбників, потім сховалися, а один навіть пішов служити до Нацгвардії України.

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