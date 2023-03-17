За участь у боях проти ЗСУ житель Одещини навіть отримав нагороду.

В Одесі до 15 років тюрми заочно засуджено бойовика з позивним "Вова Гуд", який перебуває у складі збройного підрозділу "ДНР".

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, фігурант – житель міста Чорноморськ (Одеська обл.) Встановлено, що в 2014 році він виїхав у Донецьк і вступив до збройного підрозділу "ДНР" – так званого "першого слов’янського батальйону" під позивним "Вова Гуд".

"У лавах бойовиків він чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям ЗСУ, задіяним у проведенні антитерористичної операції. Також він брав участь у бойових діях в населених пунктах Слов’янськ, Мар'їнка, Шахтарськ, Іловайськ, Фащівка та Нікішине", - йдеться у повідомленні.

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За участь у боях проти ЗСУ зрадник нагороджений медаллю "новороссия за боевые заслуги".

Як повідомили у прес-службі Управління СБУ в Одеській області, фахівці якого розслідували справу, вказаний чоловік нині теж перебуває у складі незаконно створених збройних формувань. За даними спецслужби, зловмисник також популяризував терористичні угруповання бойовиків ОРДЛО та закликав до їхньої підтримки в соцмережі та серед свого оточення.

На підставі доказової бази, під час спеціального досудового розслідування суд визнав бойовика винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь в терористичній організації) Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання та реального виконання покарання.

Суди над бойовиками

Нагадаємо, що раніше в Україні оголосили про підозру п'ятьом бойовикам "ДНР", які охороняли секретні російські тюрми Росії та воювали проти української армії.

Також повідомлялося про вирок у 10 років чоловіку, який брав участь у штурмі та захопленні Рубіжного й Сєвєродонецька.

Приморський райсуд Одеси засудив до п’яти років тюрми військового, який у 2015 році перейшов на сторону бойовиків. Чоловік брав участь у діяльності батальйону "Новоросія".

Також в Одесі до 14 років позбавлення волі заочно засудили мешканця Ізмаїла, який командував штурмовою ротою "ЛНР".

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