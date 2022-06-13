Компанією володіє російський олігарх разом із партнерами.

Накладено арешт на корпоративні права підприємств, що належать російському олігарху, на загальну суму понад 53,4 млн грн.

Про це повідомили у прес-службах Офісу генерального прокурора та Бюро економічної безпеки.

Як зазначається, арешт накладено на цінні папери та грошові кошти, що є частками статутного капіталу підприємств.

"Встановлено, що підприємство через кіпрські компанії належить олігарху з Росії. За даними слідства російські бізнесмени, намагались уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. Зокрема за фіктивними угодами планували вивести зі своєї власності активи, розташовані на території України", - інформує БЕБ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Відомства не повідомляють назву підприємств, але зауважують, що це - "один з найбільших виробників мінеральної води на території України".

За інформацією видання "Економічна правда", йдеться про виробника "Моршинська". Брендами "Моршинська" та "Миргородська" володіє IDS Group Ukraine, "дочка" міжнародної групи IDS Borjomi International. Компанією володіє російський олігарх Михайло Фрідман, що знаходиться під санкціями США, ЄС та Великобританії разом з партнерами Германом Ханом та Петром Авеном.

Як повідомляв УНІАН, через війну РФ проти України 6 квітня США запровадили санкції проти "Альфа-Банку". У березні Великобританія також запровадила санкції проти "Альфа-Банку Росія", але виключила з-під їх дії "Альфа-Банк Україна" як окрему юридичну особу.

Раніше засновники Alpha Group (Михайло Фрідман, Петро Авен та Герман Хан) потрапили під санкції Великої Британії та Євросоюзу.

У квітня також стало відомо, що суд заарештував активи компаній Фрідмана в "Альфа-банку" майже на пів мільярда гривень. Олігарх через свій банк намагався легалізувати активи на загальну суму 1,1 млрд гривень.

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