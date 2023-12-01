У випадку, якщо військовому відмовляють у наданні послуги або заклад, до якого він звернувся, не має системи електронного документообігу, потрібно звернутися на "гарячу лінію" МОЗ або Міноборони.

Документи для проходження військово-лікарської комісії для військовослужбовців тепер можна надсилати в електронній формі.

Як зазначається у повідомленні на сайті Мінохорони здоров'я, відтепер медичні заклади можуть обмінюватися документами з військовими частинами й територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки через систему електронного документообігу. Передбачається, що це значно спростить та пришвидшить процес проходження ВЛК для наших захисниць та захисників.

"Раніше військові навіть з важкими пораненнями могли годинами стояти в чергах, збирати десятки документів і їздити в різні міста України, щоб пройти військово-лікарську комісію. Наприклад, після рішення ВЛК потрібно було особисто возити документи про відпустку або про непридатність за станом здоровʼя до військової частини", - йдеться в повідомленні.

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Зараз же документи щодо рішення ВЛК про відпустку або про непридатність за станом здоровʼя в електронному вигляді медзаклад направить до військової частини, після чого військовослужбовець може одразу їхати до центру комплектування за місцем проживання або відпустки.

Військова частина, своєю чергою, після опрацювання рішення ВЛК, надсилає відповідні документи для військовослужбовця безпосередньо до центру комплектування.

У МОЗ зазначили, що через систему електронного документообігу відбуватиметься обмін такими документами:

довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

постанова ВЛК про потребу у відпустці для лікування;

постанова ВЛК про непридатність до військової служби;

інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

Водночас за військовослужбовцем залишається можливість подати документи до військової частини особисто.

У міністерстві нагадали, що в серпні Кабінет міністрів України затвердив порядок електронного документообігу, а в жовтні - інструкцію з організації обліку особового складу в системі Міністерства оборони, які унормували відповідну взаємодію засобами електронного зв’язку.

"Електронну систему документообігу вже розгорнуто у більшості військових частин, центрах комплектування, військових госпіталях і цивільних закладах охорони здоров’я, де поранені проходять ВЛК. Її використання дасть змогу скоротити час на отримання документів та проходження військово-лікарської експертизи", - зауважила заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Наголошується, що у випадку, якщо військовослужбовцю відмовляють у наданні послуги або заклад, до якого звернулися, не має системи електронного документообігу, потрібно звернутися на "гарячу лінію" МОЗ за номером 0 800 60 20 19 або Міноборони - за номером 0 800 500 442 та повідомити про цей випадок.

За надходженням такої інформації команда фахівців обовʼязково забезпечить вказаний заклад доступом до електронного документообігу і перевірить його роботу.

Як оскаржити рішення ВЛК

Як повідомляв УНІАН, раніше у МОЗ зауважили, що якщо військовослужбовець вважає, що рішення комісії не відображає його реального стану здоров’я, він може оскаржити висновки ВЛК. Варіантів оскарження є два: у досудовому порядку та через суд.

Зазначається, що зазвичай позитивний результат можна отримати вже на етапі перегляду у досудовому порядку, тож краще почати з нього.

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