Позивач може звернутися до суду, якщо оскарження в досудовому порядку не принесло позитивного результату.

Якщо військовослужбовець вважає, що рішення комісії не відображає його реального стану здоров’я, він може оскаржити висновки ВЛК.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомляють, що варіантів оскарження є два: у досудовому порядку та через суд.

Там зазначають, що зазвичай позитивний результат можна отримати вже на етапі перегляду у досудовому порядку, тож краще почати з нього. Для цього необхідно:

Відео дня

Написати заяву/скаргу щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК.

Долучити до заяви/скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).

Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.

"Військово-лікарська комісія за результатом розгляду переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім позивачу надають новий висновок про стан здоров’я, саме він тепер і буде братися до уваги. У спірних та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК)", - сказано у повідомленні.

Позивач може звернутися до суду, якщо оскарження в досудовому порядку не принесло позитивного результату.

"Слід зазначити, що суд не може скасувати рішення ВЛК за медичними показниками, адже це не входить в його компетенцію. Але суд може встановити порушення процедури проведення військово-лікарської комісії та на цій підставі скасувати таке рішення ВЛК. Також він може зобов’язати провести повторний медичний огляд та дообстеження військовослужбовця у випадку відмови відповідної ВЛК їх проводити", - повідомили у МОЗ.

Мобілізація в Україні - деталі

Запровадження так званої "смарт-мобілізації" полегшить процедуру подачі документів військовозобов’язаними до військових реєстрів. Про жодні електронні повістки не йдеться. Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

В Україні студенти мають право на відстрочку від мобілізації, однак це стосується не всіх категорій, а залежить від певних умов.

Вас також можуть зацікавити новини: