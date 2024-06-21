Це стосується не лише військовослужбовців Сил оборони, а всіх бійців, які були на фронті.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про необхідність організувати належну психологічну реабілітацію бійців, які повертаються з фронту. Зокрема, 60% тих, хто чинить домашнє насильство, є військовими.

"Домашнє насильство тільки з початку року збільшилось на 14%, і цифра зростає", - сказав він в інтерв'ю "Радіо свобода".

За його словами, це стосується не лише військовослужбовців Сил оборони, а всіх бійців, які були на фронті.

Відео дня

"Вона (психологічна реабілітація, - УНІАН), я вважаю, зараз у зародковому стані. Якщо ми не підберемо фахівців, не навчимо їх, то матимемо великі проблеми після закінчення війни", - додав очільник МВС.

Клименко пояснив, що людина з ПТСР або іншими ментальними змінами після війни "може бути або алкоголіком, або наркоманом, або може піти у кримінальне середовище, або все це буде об'єднано між собою".

"Частина людей після війни навчилися холоднокровно вбивати, з цього їх треба буде витягувати", - наголосив міністр.

Домашнє насильство

Згідно з дослідженнями, кожна четверта жінка в світі піддавалася домашньому насильству. Однак згідно з опитуваннями ООН, переважна більшість опитаних громадян України вважають, що жінка не повинна терпіти насильство, щоб врятувати сім'ю.

У 2022 році у Міністерстві внутрішніх справ України презентували мобільний застосунок для реагування на випадки домашнього та гендерно зумовленого насильства.

Вас також можуть зацікавити новини: