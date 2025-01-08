Військовослужбовці отримають більше актуальних практичних знань та навичок, які допоможуть рятувати життя на полі бою.

Міністерство оборони України затвердило нові стандарти підготовки з домедичної допомоги, що підвищать рівень компетентності військовослужбовців у наданні допомоги в бойових та екстремальних умовах.

Як повідомила прес-служба Міноборони, документ включає два основні стандарти - типовий стандарт підготовки з домедичної допомоги та типовий стандарт розширеної підготовки з домедичної допомоги базового рівня.

Зазначається, що перший стандарт розрахований на базову загальновійськову підготовку та охоплює навчання з надання допомоги при критичних кровотечах, порушеннях дихання, травмах грудної клітки, голови та очей, опіках і переломах. Також він включає запобігання гіпотермії, використання індивідуального набору медикаментів та правила евакуації постраждалих.

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Водночас другий стандарт розширює перелік знань та навичок порівняно із першим, і створений для підготовки з домедичної допомоги стрільців-санітарів, офіцерського та сержантського складу, військових фахівців. Навчальні блоки тривалістю від шести годин зосереджені на наданні допомоги в несприятливому середовищі, техніках переміщення постраждалих в укриття, забезпеченні прохідності дихальних шляхів, оцінці та підтримці дихання й кровообігу, а також особливостях допомоги під час евакуації.

Оцінювання знань та навичок здійснюватиметься за допомогою спеціальних листів, що поєднують теоретичні питання та практичні завдання. Військовослужбовці, які продемонструють високий потенціал, можуть бути рекомендовані для подальшої фахової підготовки за медичними військово-обліковими спеціальностями.

"Ми формували нові стандарти з урахуванням унікального бойового досвіду наших медиків та бійців, здобутого у боротьбі з російською агресією, та стандартів країн-партнерів. Завдяки впровадженню Міноборони такої практики, військовослужбовці отримають більше актуальних практичних знань та навичок, які допоможуть рятувати життя на полі бою", – прокоментувала директор Департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони України планує ініціювати перевірки установ, які проводять військово-лікарські комісії (ВЛК) за допомогою певних інспекційних механізмів.

За словами речника оборонного відомства Дмитра Лазуткіна, Міністерство оборони "дуже чутливо до цього ставиться". Він додав, що відповідальність за порушення в процесі мобілізації розподіляється з огляду на етап, на якому це порушення сталося.

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