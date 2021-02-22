Адвокат Шарія запевняє, що, згідно з міжнародною конвенцією, видача блогера Україні нібито неможлива.

Адвокати Анатолія Шарія прибули до СБУ, де сьогодні призначено допит блогера, і заявили, що у їхнього підопічного немає статусу підозрюваного.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Pavlovsky News.

Так, адвокат Валентин Рибін стверджує, що СБУ знає, де знаходиться Шарій, і тому нібито повинна направити підозру через правоохоронні органи Іспанії.

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Також, за його словами, у Анатолія Шарія статус біженця, а справу проти нього вони назвали «політичною». Адвокат також запевняє, що, згідно з міжнародною конвенцією, видача блогера Україні нібито неможлива.

Тепер захисники Шарія очікують досудового розслідування та заочного засудження їхнього підопічного.

Підозра Шарію про держзраду: що відомо

16 лютого, стало відомо, що Служба безпеки України оголосила про підозру у вчиненні державної зради громадянину України Анатолію Шарію.

На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.

Підозру оголошено в рамках кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу – ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Наразі тривають слідчі дії, продовжується документування всіх обставин скоєння злочину та встановлюються інші особи, які сприяли, або можуть бути причетними до системної протиправної діяльності Шарія.

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Автор: УНІАН