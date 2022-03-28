Вимушені можуть отримати житло і безкоштовну їжу в Чернівцях.

Повномасштабна війна з Росією змусила мільйони українців покинути свої домівки. Деякі люди шукають порятунку закордоном, інші тимчасово переїжджають в західні українські області. Чернівці - одне з міст, в яких допомагають переселенцям.

Раніше ми розповідали, де надається допомога переселенцям у Львові. Зараз це місто вже переповнене і не може приймати людей, тому варто звернути увагу на Чернівці.

Як потрапити до Чернівців

Потрапити до Чернівців було важко і в мирний час. Під час війни це не змінилося. Чернівці не мають прямого залізничного сполучення з центральною та східною Україною. Потрапити сюди на поїзді можна зі Львова або Коломиї.

Для переселенців, які хочуть виїхати закордон через Чернівці, курсують безкоштовні евакуаційні автобуси на Порубне до кордону з Румунією. Виїзд від залізничного вокзалу о 8: 00 та 19: 00.

Житло в Чернівцях

Допомога в пошуку житла, а також медичну допомогу і речі першої потреби можна отримати в Центрі допомоги переселенцям за адресою вул. Емінеску, 2. Центр працює з 9:00 до 21:00. Також можна звернутися за номерами телефонів 38 (095) 1536298, 38 (098) 5088484, 38 (097) 3249374, 38 (095) 0901798.

Також для біженців працює готель "Черемош". Туди безкоштовно заселяють переселенців.

Знайти житло в Чернівцях можна самостійно на сайтах оренди квартир. Будьте готові до високих цін і відсутності вільного житла.

Де поїсти і отримати продукти в Чернівцях

Переселенці можуть отримати харчові продукти за такими адресами:

Проспект Незалежності (зупинка "мікрорайон");

Гравітон (Алея Небайдужості);

Ентузіастів, 4 (кінцева зупинка маршрутки № 5);

Мікрорайон Калічанка (вул. Білоруська, громадський простір);

Садгора (вул.Ярослава Мудрого, "Еней").

Також деякі кафе і ресторани Чернівців пропонують переселенцям обіди безкоштовно або з великою знижкою.

Безкоштовний одяг

Отримати безкоштовний одяг на території спортивного комплексу по вул. Небесної Сотні, 6 щодня з 10: 00 до 18: 00. Якщо пощастить, тут навіть можна знайти дитячі речі. Також у місті відкрито багато магазинів одягу.

Мобілізація чоловіків-переселенців

Чоловіки, які переїхали до Чернівців з інших регіонів, обов'язково повинні стати на військовий облік. Обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки розташований на вулиці Ольги Кобилянської, 32. Міський - на вулиці Головній, 119.

Вас також можуть зацікавити новини: