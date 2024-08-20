Деякі категорії людей продовжуватимуть отримувати допомогу у 2-3 тис. грн на місяць.

Уряд напрацьовує низку видів підтримки для вразливих категорій внутрішньо-переміщених осіб (ВПО), повідомила в інтерв'ю Ukrinform Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

"Працюємо над тим, щоб запровадити більш універсальну базову соціальну допомогу. Допомогу для ВПО будемо продовжувати для вразливих категорій, для людей пенсійного віку, людей з інвалідністю, для тих, у кого маленький дохід. Тобто ці категорії людей далі отримуватимуть підтримку 2–3 тис. грн, але паралельно створюватимемо нові, універсальні види допомоги", – повідомила Жолнович.

Як приклад вона пояснила, що в родині переселенців люди можуть отримувати пенсію чи допомогу у зв'язку з інвалідністю, допомогу для малозабезпечених, житлову субсидію і допомогу на проживання для ВПО.

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"Простіше – порахувати всі критерії – дохід, видатки, потреби та забезпечити підтримку родині однією базовою допомогою. Ми хочемо таку допомогу спроєктувати та пропілотувати. Вона оформлюватиметься через "Дію" і буде майже автоматичною", – пояснює Жолнович.

За її словами, процес розроблення цієї допомоги триває. Планується, що до кінця року її запустять у тестовому режимі.

Виплати для ВПО в Україні: останні новини

Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент підтримки внутрішньо переміщених осіб — субсидію на оренду житла. Це нововведення планується реалізувати в рамках експериментального проекту протягом двох років.

"Особливість субсидії - це те, що її розмір враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або місті країни. Адже ціна на оренду у Києві, Миколаєві, на Закарпатті чи у невеликому населеному пункті суттєво відрізняється", - повідомили в міністерстві.

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