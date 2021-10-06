Колесник переконаний, що йому земля потрібніша, ніж українським військовим.

На сесії Подільської міської ради (Одеська область) виник скандал, спровокований заявою одного з депутатів про роздачу земельних ділянок учасникам АТО.

Відповідне відео опублікував 7 канал.

Зокрема, Володимир Колесник, який представляє партію екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність", прямо під час засідання обурився тим, що землю продовжать давати бійцям, а не йому.

"Ну чим той АТОшник краще за мене? Він що, більше зробив для України чи для міста? Кажуть, 24 людині видали [землю]. Досить! Потім наступний список, знову", - емоційно заявив Колесник.

Така заява депутата обурила присутніх у залі.

За даними ЗМІ, мова йде про два гектари землі.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Кропивницького вручили дружині загиблого військового не придатний для проживання будинок. Чоловік Тетяни Запорожченко служив з 2014 року прикордонником в АТО. Отримавши на передовій серйозні травми, військовий повернувся додому і зробив кілька операцій на хребті. У 2017-му чоловік загинув, рятуючи у водоймі дівчинку.

Автор: Віолетта Орлова