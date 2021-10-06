Ремонт квартири, ціною 13-15 тисяч доларів, обійдеться у 10 тисяч доларів.

Влада Кропивницького вручила дружині загиблого військового будинок, не придатний для проживання.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного.

Чоловік Тетяни Запорожченко служив з 2014 року прикордонником в АТО. Отримавши на передовій серйозні травми, військовий повернувся додому й зробив кілька операцій на хребті.

У 2017-му чоловік загинув, рятуючи у водоймі дівчинку.

"Викинув її на матрац, а сам пішов під воду", – згадує жінка.

Зараз жінка разом з донькою мешкають у чужій квартирі, яку винаймають з подругою Тетяни. Майже половину суми, яку отримує як соціальну допомогу, витрачає на винайм житла.

У серпні 2021 року Кропивницька міськрада поінформувала жінку, що вручить сім’ї нову квартиру. Цей "подарунок" від чиновників Тетяна й показала журналістам.

"Стіна хитається, завалитись може в будь-який момент. Й інша стіна хитається. Якщо ставити нові двері, то ця конструкція завалиться", – скаржиться вдова військового.

Водночас у мерії стверджують, що інше житло дати жінці поки не можуть, а для видачі влада Кропивницького має цього року тільки дві квартири.

"У нас є загальна черга, де люди стоять з 80-го року. Є першочергова черга, де люди стоять з 85-го року і житлом незабезпечені. І є позачергова черга. Усього в місті більше 3100 людей стоять у черзі на житло", – заявив начальник міського відділу обліку житла Валерій Пількін, додавши, що за оцінкою міськради така квартира коштує півмільйона гривень.

Своєю чергою, ріелторка Світлана Воскресенська у коментарі телеканалу зазначила, що таке помешкання коштує 13-15 тисяч доларів, а вкласти у його ремонт треба щонайменше 10 тисяч доларів.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова