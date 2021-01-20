Дівчина стверджує, що інформація, яку поширює військовий, "сфальсифікована й завідомо неправдива".

Блогерка з Києва, відома в Тікток під ніком di.rubens, вирішила подати до суду на офіцера ЗСУ Анатолія Штефана "Штірліца" за публікацію скандального ролика з її участю.Читайте такожКиянин гуляв Львовом у шапці-вушанці та поплатився (фото)

Відеовідповідь "Штірліцу" блогерка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У ній вона назвала Штефана "ганьбою української армії".

Дівчина стверджує, що інформація, яку поширює військовий, "сфальсифікована й завідомо неправдива".

"У відповідь на неправомірні дії офіцера, спрямовані проти мене, я готую матеріали для відкриття кримінальної справи, а також збираю документи для відкриття судового провадження. Ця ситуація розглядається в Міністерстві оборони", - заявляє di.rubens.

Офіцер вже відповів блогерці на своїй сторінці у Facebook і назвав таку її відповідь "нонсенсом". Штефан заявляє, що відео було у відкритому доступі, а потім його видалили.

"Знайомтеся — ганьба української армії! Саме так мені вирішила відповісти блогерка di.rubens, яка, посміхаючись, заявила про прихильність Росії на Майдані Незалежності на відео, яке я поширив. На відео, яке було у відкритому доступі, але потім вони його видалили. Вона вирішила піти іншим шляхом, ніж перепросити, пояснити ситуацію і свою позицію. Вона вирішила написати скаргу в Міністерство оборони, щоб я офіційно попросив вибачення за її ж відео, де вона з посмішкою обирає Росію прямо на Майдані! Подати на мене до суду за своє ж відео, яке вона публічно виклала в соцмережу ТікТок. Нонсенс", - обурився військовий.

Скандал довкола блогерки di.rubens: що відомо

Блогер з Києва di.rubens назвала Росію улюбленою країною. На ролик "тіктокерші" звернув увагу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Після цього в мережі розгорівся скандал, адже відео було знято на Майдані.

"Ось тобі й патріотичне виховання. Слів немає", - написав офіцер. "Я вважаю це неприпустимим, неправильним, вважаю це для української дівчини, причому блогера, на яку підписано більшість українських підлітків, ганебним вчинком", - додав Штефан.

Після цього юна блогерка видалила свій аккаунт у Facebook. Також скандальний ролик видалено в мережі ТікТок.

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Автор: Ольга Робейко