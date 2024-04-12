За його словами, за 30 років в усіх інституціях, включаючи правоохоронні органи, так чи інакше були розвідники спецслужб Росії.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання зрадників у спецслужбах, розповівши, як на це впливає війна. Про це він сказав під час зустрічі зі студентами чернівецьких університетів, відповідаючи на запитання щодо того, як держава бореться та планує боротися зі зрадниками всередині спецслужб та в силових органах.

"Результати (боротьби - УНІАН) великі. Спочатку багато з них зливали інформацію і бігли. Просто бігли з території України. Це було в перші дні війни. А наші всі залишилися. Зрадники були зупинені. Хтось побіг, на жаль, за територію нашої держави. А може й на щастя. Зрадників стало менше", - зазначив Зеленський.

За його словами, різними правоохоронними органами було зроблено багато "профілактичних вправ".

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"Тому що впродовж, я не дуже люблю згадувати минуле часто… За ці 30 років дійсно в усіх інституціях, включаючи правоохоронні органи, так чи інакше були розвідники спецслужб Російської Федерації", - сказав він.

Водночас глава держави зауважив, що ще невідомо, де саме - у правоохоронних органах чи деінде, - ці люди наробили гірших справ та "принесли горя".

"Чому я сказав "включаючи правоохоронні органи", - тому що, де вони більше наробили і принесли горя, - це ніхто не знає. Це треба ще порівнювати. В Національному банку, в держустановах, на держпідприємствах, в енергетичній галузі. Вони були серед уряду. Слава богу, не на рівні міністрів, але тим не менше", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що це була "спланована велика робота, яка фінансувалася Росією з самого початку".

"Дуже багато людей. Тому, згідно чинного законодавства, цих людей стало набагато менше… Війна - це велика трагедія. Але війна точно помічниця зменшення зрадників в Україні. Це факт", - сказав глава держави.

Зрадники в Україні - деталі

Раніше Служба безпеки України повідомила про підозру одному з очільників Української православної церкви (Московського патріархату), який закликав помолитися за російських окупантів у війні проти України. Йдеться про заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ (МП). Клірик виправдовував російську війну проти України та розпалював релігійну ненависть.

Після повномасштабного вторгнення Росії протоієрей публічно закликав до співпраці з російськими окупантами, щоб спільно "помолитися за здоров’я та благополуччя" російських окупантів.

Він курував розгалужену мережу єпархій УПЦ (МП) за кордоном. Ці установи під прикриттям нібито духовної опіки над українськими переселенцями поширюють пропагандистські наративи Росії. Таким чином він "намагався вплинути на свідомість українців за кордоном та дискредитувати нашу країну на міжнародній арені".

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