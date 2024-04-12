Делегація прибула до Чернівців із Бухареста.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Світового конгресу українців, яка прибула до Чернівців із Бухареста.

"Наша зустріч - це дуже важливий сигнал для громад наших партнерів. Це важливий сигнал підтримки для українців, які щоденно боронять нашу державу, а також для цивільних людей", - сказав Зеленський.

Зокрема, під час зустрічі президент наголосив на важливості повернення українських дітей, які вимушено виїхали з України через повномасштабне вторгнення РФ.

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"Я знаю, що у вас є багато освітніх і культурних програм, які ви реалізуєте на різних континентах. Дуже важливо, щоб наші діти, які зараз за кордоном, не втратили українську культуру. Програми, книжки, мова - цей напрям також дуже важливий. Ми хочемо потім повертати наших дітей в Україну та відбудовувати державу", - зазначив президент України.

Крім того, Зеленський подякував конгресу за підтримку України в період повномасштабної війни.

"Питання західної допомоги, особливо, Сполучених штатів Америки сьогодні одне з найгостріших. Я не беру питання, які на полі бою, тут ми робимо усе можливе. Але без потужної західної допомоги, складно озброїти наші бригади. З цим же пов'язані й ротації й відпустки й комплектація наших бойових бригад", - пояснив Зеленський.

Світовий конгрес українців - що відомо

Світовий конгрес українців - міжнародна неурядова організація. Вона представляє інтереси понад 20 мільйонів українців, які живуть за кордоном. Була заснована в Канаді, де зараз і розташована штаб-квартира.

Конгрес на міжнародній арені лобіює інтереси українців. Наприклад, у липні 2022 року організація залучила найвидатніших генералів світу для допомоги захисникам України.

Тоді вони поставили за мету забезпечити 100 000 бійців із сил територіальної оборони України першочерговими засобами захисту, такими як каски, бронежилети, балістичні окуляри та медичні аптечки, про що було заявлено на прес-конференції за участі генералів.

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