Чернєв зазначив, що наразі немає фінальної пропозиції, яка буде проголосована.

На сьогоднішній день у Верховній Раді є багато пропозицій щодо підходів до економічного бронювання. Проте фінальної пропозиції, яка буде проголосована, ніхто не бачить.

Про це в ефірі телемарафону розповів народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Він вважає, що у підході до економічного бронювання потрібно виходити з тези пошуку балансу.

"У нас є бюджет, який наповнюється податками тих, хто сплачує ці податки або із заробітної платні, або з прибутку на підприємство. Для того, щоб ці податки отримувати, потрібні люди, які працюють на цих підприємствах і які сплачують ці податки. Саме з цих податків фінансується армія. Ніяких інших грошей в нас немає. Тому що всі ці гроші, які надходять в бюджет від наших партнерів, – це на соціальні та інші виплати", – акцентував Чернєв.

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Депутат зауважив, що бюджет Міністерства оборони складається виключно з того, що заробляє країна через податки і через збори, тому необхідно знайти баланс.

"Якщо ми дійсно заберемо велику кількість людей з економіки і приведемо до армії, так, в нас буде там багато людей, але не буде чим їх кормити, чим заправляти їхні автівки, танки, тощо. Потрібно знайти цей баланс, який складається з того, щоб в економіці залишалися дійсно великі платники податків, середні платники, які наповнюють цей бюджет, і ці гроші фінансують армію. З іншого боку, знайти баланс, щоб ми все ж таки мали людей в армії", – підкреслив він.

Чернєв додав, що економічне бронювання – один з тих балансирів, який може знайти оптимальну формулу.

"Я поки не готовий сказати, яку потрібно формулу підтримувати. Але точно, щоб не було перекосів ані в економіці, ані в армії. Саме над цим потрібно працювати", – резюмував Чернєв.

Економічне бронювання працівників в Україні

11 червня у Верховній Раді було зареєстровано проект закону про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки (№ 11331), який, зокрема, передбачає економічне бронювання від мобілізації.

Голова комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, який є одним зі співавторів законопроекту, зазначив, що робота будь-якого бізнесу залежить від прогнозованості, тому більшість виробників сьогодні турбує питання, як зберегти для себе критичних працівників. За його словам у законі заклали концепцію "економічного бронювання", яка дозволить зберегти для економіки спеціалістів, яких важко замінити.

Також депутат розповів, що незабаром буде подано два альтернативних законопроекти, які будуть включати дві моделі бронювання: одна за рівнем заробітної плати у понад 35 тис грн; а інша, змішана – 35 тис грн зарплати для найманого працівника та 20 тис грн військового збору для ФОП.

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