Чиновники привласнювали державні кошти, виділені регіону на ліквідацію наслідків бойових дій та обстрілів окупантами.

Служба безпеки України викрила та заблокувала масштабну корупційну схему, яку організувало керівництво Сумської обласної військової адміністрації.

Як повідомляють в СБУ, посадовці привласнювали державні кошти, виділені регіону на ліквідацію наслідків бойових дій та обстрілів російськими окупантами, зокрема, на відновлення інфраструктури.

За даними досудового слідства, в квітні 2022 року заступник голови Сумської ОВА спільно з керівником Департаменту капбудівництва, призначення якого він пролобіював, організували схему розкрадання коштів, виділених Сумщині урядом.

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Серед об'єктів, які мали бути відновлені та відремонтовані за ці гроші, - житлові будинки, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, мости та дороги, які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.

У СБУ поінформували, що для цього зловмисники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п’ятьма афілійованими комерційними структурами.

СБУ встановила, що ділки свідомо внесли в кошторисну документацію ціни на будматеріали, які в 2-3 рази перевищували ринкові.

"Їхнє придбання відбувалося через спеціально створені ділками "фірми-прокладки". Зокрема, задокументовано, що під час ремонту лише одного об'єкта зловмисники привласнили 1,4 млн грн. Наразі тривають експертизи щодо ще 80 подібних об'єктів. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці виявили чорнову документацію, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності", - мовиться в повідомленні.

Зазначається, що наразі двоє чиновників отримали повідомлення про підозру: заступник голови Сумської ОВА та тимчасово виконувач обов'язків начальника Департаменту капітального будівництва ОВА.

"Підозра оголошена за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 366 (службове підроблення)", - йдеться в повідомленні.

Розкрадання коштів і корупція

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі затримали заступника начальника ОВА Олега Муратова, який вимагав у підлеглого 35 тис. дол. хабара, щоб "вирішити" питання з правоохоронцями та закрити кримінальне провадження. Це провадження розслідується щодо службових осіб ОВА за фактом привласнення державного майна.

Раніше, 21 січня у Міністерстві інфраструктури повідомили про затримання правоохоронцями в.о. міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського. Там додали, що він буде звільнений. Причина затримання топ-чиновника - розкрадання бюджетних грошей.

Також Офіс генерального прокурора повідомив про підозру екс-заступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, екс-заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку. Усі вони відповідали за укладення контрактів щодо забезпечення Збройних сил засобами захисту.

Окрім цього, в розпорядженні ЗМІ опинилося відео вилучення великої суми готівки під час обшуків в екс-заступника міністра оборони Олександра Миронюка. У його дивані, як стверджує видання УП, якому правоохоронці передали відповідний запис, знайшли майже мільйон доларів.

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