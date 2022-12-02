У суді доведено, керівник факультету вимагав та отримав від одного з курсантів кошти за допущення до навчальних польотів.

Виконувача обов'язків декана Кропивницької Льотної академії НАУ, який вимагав хабар за допуск курсанта до здійснення польотів, засуджено до 5 років тюрми.

Як повідомили в Офісі гепрокурора, прокурори в суді довели, що керівник факультету вимагав та отримав від одного з курсантів кошти за допущення його до участі у навчальних польотах.

Його визнано винним у вимаганні та отриманні $11600 неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

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"Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій строком на 3 роки, із конфіскацією усього майна", - сказано в повідомленні.

Корупція в льотній академії Кропивницького

Як відомо, в лютому 2021 року правоохоронці викрили декана одного з факультетів Льотної академії Національного авіаційного університету, який вимагав від студентів хабар за допуск до проходження практичних занять у розмірі 11500 доларів США.

Правоохоронці затримали його на робочому місці одразу після отримання першої частини неправомірної вигоди у сумі 5 тисяч доларів.

А вже у вересні того ж року в Кропивницькому Служба безпеки затримала на хабарі в 20 тисяч доларів начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та посередника ‒ начальника Льотного училища ЛА НАУ.

Вони вимагали гроші від директора однієї з місцевих фірм за укладання договорів про співпрацю. А в разі відмови, начальник ЛА НАУ нібито погрожував підприємцю "знищити" його бізнес.

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