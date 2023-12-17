Співробітники СБУ вживають усіх передбачених законом заходів для розслідування даного правопорушення.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Як зазначили у відомстві, провадження відкрито за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

"Наголошуємо, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи", - сказано у повідомленні.

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За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу. Співробітники СБУ вживають усіх передбачених законом заходів для розслідування даного правопорушення.

"Прослушка" у головкома Залужного - деталі

У кабінеті Головнокомандувача ЗСУ Залужного знайшли пристрій для прослуховування, повідомляла "Українська правда", посилаючись на джерела у військових колах.

За даними джерел УП, пристрій знайшли сьогодні під час перевірки. Також пристрої для прослуховування виявили у співробітників Залужного.

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